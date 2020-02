Cumulul pensie-salariu rămâne în vigoare. CCR: Angajarea răspunderii Guvernului Orban pe OUG 114 este neconstituţională

15:10

Prima rachetă a Rusiei, Ekaterina Alexandrova, 28 WTA, s-a declarat uluită de atmosfera ”fierbinte” creată de suporteri la meciul disputat cu România la Cluj-Napoca în Fed Cup. „Nu a fost deloc ușor în România! Cum am intrat pe teren, încă din prima secundă am fost sub presiune deoarece românii au început să țipe! Nici nu […]