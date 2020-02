Daniela Gyorfi, nu te mai recunoaștem! Spui că nu te-ai operat, dar imaginile te dau în fapt

10:30

Botoșănenaul Alin Alexuc a reușit la Roma, printre „gladiatori", să cucerească medalia de aur la categoria 130 de kilograme la care a concurat la ediția din acest an a Campionatului European de lupte greco-romane destinat seniorilor. În finală, sportivul descoperit de Ioan Asaftei care a descoperit tainele luptelor greco-romane la CS Botoșani, l-a învins în […]