GALERIE FOTO Eugenia de Martino, modelul care i-a stricat jocul micuțului Diego Schwartzman: „Am făcut sex de 22 de ori în ultima lună”

12:40

Meciurile lui Ianis Hagi vor putea fi urmărite live și în România, după ce canalele Look au achiziționat drepturile de transmisie din campionatul Scoției. „Încă un campionat transmis de Look Plus și Look Sport! Începând de miercuri 12 februarie, partidele din campionatul Scoției și meciurile lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers, antrenată de Steven Gerrard, pot fi văzute și în România! Steven Gerrard și Ianis Hagi vor fi pentru prima dată în direct pe Look ...