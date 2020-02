Primele declarații ale lui Joseph Hadad, după ce a ajuns de urgență la spital: ”Se pare că am avut…”

11:30

Lola și Cristian fac parte din echipa ”Războinicilor” la ”Survivor România”, iar telespectatorii emisiunii au avut parte de o mare surpriză. Bineînțeles, într-o astfel de competiție apar legături ceva mai ”strânse” s-ar aștepta cineva, concurenții și concurentele empatizează și, astfel, nu pot lipsi unele scene… tandre care fac deliciul celor care urmăresc show-ul de la […] The post Detaliul bulversant observat de telespectatori la Survivor România de la Kanal D! Ce au făcut Lola și Cristian, după ce au crezut că s-au închis camerele appeared first on Cancan.ro.