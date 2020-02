CFR SA: Circulaţia feroviară, oprită temporar în staţia Mihăeşti din cauza unui deranjament tehnic

15:30

Ministerul Tineretului şi Sportului intenţionează să construiască, printr-o investiţie a Companiei Naţionale de Investiţii, un patinoar în Capitală, altul decât cel început de Primăria Capitalei în 2013, a afirmat, miercuri, ministrul Ionuţ Stroe."Mă gândesc din ce în ce mai serios. Am vorbit şi cu ministrul Lucrărilor Publice şi cu conducerea CNI, practic să pornim construcţia unui nou patinoar. Din analiza pe care am făcut-o, în momentul de faţă intervenţia guvernului prin CNI în ceea ce priveşte acest patinoar abandonat de primărie ar fi mai grea decât dacă am lua-o de la zero. Gândiţi-vă, trebuie refăcută toată expertiza, evaluările, stadiul în care au fost abandonate lucrările, problemele de natură juridică care sunt pe rolul instanţelor între primărie şi executant şi transferul efectiv prin Hotărâre de Guvern. Deci, practic, în momentul de faţă ar fi mult mai greu să preluăm această construcţie abandonată cu toate problemele generate de Primăria Municipiului Bucureşti şi executant decât să pornim de la zero. Şi am ajuns la concluzia că Ministerul Tineretului şi Sportului va identifica unul sau două amplasamente, ne trebuie cam 15-20.000 de metri pătraţi din punctul meu de vedere şi al experţilor de la CNI pentru a construi acest patinoar de 3-5.000 de locuri şi să îl oferim. Am căutat deja, am două soluţii şi foarte curând voi avansa public aceste două terenuri în Bucureşti pentru a le pune la dispoziţia CNI. Este elementar ca o capitală din Uniunea Europeană să aibă un patinoar. Şi dau exemple din tradiţia acestui sport celebrele meciuri Steaua - Ciuc, apoi există federaţia de patinaj care nu are unde să facă antrenamente, copii care nu au unde patina. Sunt lucruri elementare şi din punctul meu de vedere mult mai rapid am face unul de la zero decât să preluăm o situaţie încâlcită blocată în instanţe şi aflată în administrarea altei entităţi", a declarat Stroe.Ministrul a afirmat că nu ar fi nicio problemă dacă lucrările la Patinoarul Flamaropol ar reîncepe şi Bucureştiul ar avea astfel două patinoare."Vechiul patinoar a fost preluat în 2012 de la Ministerul Tineretului şi Sportului către primărie, care şi-a asumat la vremea respectivă că va reconstrui Patinoarul 'Flamaropol'' şi şi-a asumat şi nişte termene foarte optimiste. Nu vreau să mai insist, să nu se spună că fac politică pe chestia asta. Cert este că suntem în anul 2020 şi Primăria Municipiului Bucureşti are din acest obiectiv asumat acum opt ani de zile 35% din construcţie realizată. S-a reziliat contractul cu executantul, sunt numeroase procese pe care le au pe rolul instanţelor. Noi ca minister nu avem niciun fel de legătură cu această situaţie. Eu m-aş bucura să existe două patinoare, pentru că în Budapesta sunt 15 patinoare, poate chiar mai multe, cred că am avea destui iubitori ai sportului care să populeze aceste două patinoare", a mai spus Ionuţ Stroe.Bucureştiul are două echipe de hochei pe gheaţă în Campionatul Naţional, CSA Steaua Bucureşti şi Sportul Studenţesc, care îşi dispută meciurile de acasă la Târgu Secuiesc (Steaua) sau pe patinoarele adversarelor.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)