Au apărut primele imagini cu Daniela Crudu după ce a ieșit din spital! Avea bandaje la nas și a încercat disperată să își ascundă fața tumefiată

14:10

Carmen de la Sălciua a ajuns de urgență la spital, din cauza efortului depus în ultima perioadă. Vedeta care este mereu în Trending pe YouTube a avut o cădere de calciu, chiar înainte să apară în fața fanilor săi. Succesul pe plan profesional și-au pus amprenta pe sănătatea artistei, așadar. După momentele cumplite prin care […] The post Primele declarații ale lui Carmen de la Sălciua, după ce a ajuns de urgență la spital! ”Am avut o noapte grea!” appeared first on Cancan.ro.