Ministrul Sănătății: Avem prea mulţi pacienţi, prea puţine spitale

19:30

Chitetsu Watanabe are 112 ani și a a fost desemnat de Cartea Recordurilor Guiness „Cel mai bătrân bărbat din lume”. Watanabe a primit certificatul Guiness de stabilire a recordului mondial miercuri, la azilul de bătrâni unde locuiește, în Japonia. Bărbatul are 112 ani și 344 de zile, potrivit Guiness. „Nu mă enervez şi am mereu zâmbetul pe buze”, a declarat el pentru presa locală anul trecut când a fost întrebat care este secretul longevităţii sale. Bărbatul are cinci copii, 12 nepoţi, 16 străn...