Un râu a fost mutat cu 100 de metri pentru a face loc piscinei patronului unui restaurant

În anul 2012, Cristian Gog devenea câştigătorul celui de-al doilea sezon al Românii au Talent şi cucerea publicul cu numerele sale de iluzionism. Magicianul a pus mâna pe un premiu de 120.000 de euro şi a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi mentalişti din ţară. Născut în judeţul Alba în 1981, Cristian Gog a fost […]