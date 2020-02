L-am filmat pe Dan Negru în timp ce…

18:20

Iubitul Danielei Crudu a făcut declarații revoltătoare despre loviturile pe care i le-a dat în urmă cu trei zile. Seco Dubravko a stat de vorbă cu sora vedetei, Ana-Maria Crudu, care a povestit una dintre discuțiile pe care le-a avut cu bărbatul violent. Citește și: Ana-Maria Crudu, imagini de colecție cu sora ei, la 3 zile […] The post Seco Dubravko, declarații revoltătoare despre loviturile pe care i le-a dat iubitei sale, Daniela Crudu appeared first on Cancan.ro.