Am aflat ce “taxă de divorț” trebuie să plătească soția celui mai bogat român. Suma e… bulversantă!

18:50

Foste glorii ale sportului românesc în furnte cu Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Cristian Gaţu, Alina Dumitru, Ştefan Birltalan, Gabriela Szabo şi Camelia Potec, au participat astăzi la o dezbatere în Senatul României în cadrul căreia au solicitat o finanţare mai mare şi investiţii în infrastructură pentru sportul românesc. La dezbaterea iniţiată de senatorii Daniel Zamfir […] The post Gloriile vor să salveze sportul românesc în ceasul al 12-lea: „Succesul sportului românesc este bucuria României, bucuria românului!” appeared first on Cancan.ro.