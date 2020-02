Focarul de coronavirus dă peste cap calendarul 2020 în Formula 1!

19:10

În această după-amiază, după ce s-au aflat noi informații în cazul de agresiune al Danielei Crudu, au apărut primele imagini cu aceasta după ce a ieșit din spital. Vedeta avea bandaje la nas și a încercat disperată să își ascundă fața tumefiată cu ajutorul unei eșarfe. Citește și: Seco Dubravko, declarații revoltătoare despre loviturile pe care […]