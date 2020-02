Fotbal: George Puşcaş a marcat, dar Reading a pierdut în Championship

08:40

Muzicianul Peter Gabriel s-a născut la 13 februarie 1950, în Chobham, Surrey, Marea Britanie. Compozitor, cântăreţ, producător, multi-instrumentist, el a contribuit, în perioada în care a fost lider al trupei Genesis (din 1967 până în 1975), la relansarea muzicii rock, potrivit site-ului www.discogs.com.După retragerea sa din Genesis, Peter Gabriel a început să lucreze la trei albume consecutive, toate purtând numele său. Piesa "Solsbury Hill", de pe primul album solo, lansat în 1977, a fost un succes. Al doilea album a apărut în 1978, iar al treilea, în 1980. Au urmat "Security" în 1982 şi "Shock the Monkey", ambele urcând pe locuri fruntaşe în topurile britanice şi nu numai.Deşi nu mai cânta cu Genesis, Gabriel a participat împreună cu trupa la un concert organizat pentru strângerea de fonduri în beneficiul asociaţiei WOMAD ("World of Music, Arts and Dance"). Ulterior, Festivalul WOMAD a fost organizat anual şi a reunit artişti renumiţi din toată lumea. Peter Gabriel a început să lucreze la alte două albume, iar una dintre piesele sale a fost aleasă pentru coloana sonoră a filmului "Birdy" regizat de Alan Parker, în 1984, şi pentru care a primit marele premiu al juriului la Cannes. Sursa foto: Peter Gabriel / FacebookDupă ce a fondat "Real World", o corporaţie ce avea ca obiect de activitate dezvoltarea unei conexiuni între tehnologie şi artă, a terminat înregistrările la al cincilea album solo - "So", care a fost lansat în 1986. Cu "So", Peter Gabriel a câştigat discul de platină, conform site-ului www.allmusic.com.Piesa "Sledgehammer" de pe acest album a devenit hit, urcând pe locul întâi în topuri şi a beneficiat de un videoclip inovativ, care combina animaţia cu acţiunea. Alte melodii care au avut succes sunt "Big Time", care a intrat în Top 10, şi "In Your Eyes", în Top 30. Albumul "So" a intrat în clasamentele britanice şi americane, iar Gabriel a început un turneu împreună cu Sting şi U2, cu scop caritabil, în beneficiul Amnesty International. A urmat un alt turneu în acelaşi scop, în 1988, iar în 1989 a lansat albumul "Passion: Music for The Last Temptation of Christ", cu melodii instrumentale folosite de Martin Scorsese în filmele sale. Albumul a câştigat premiul Grammy în 1989. În 1990, a lansat compilaţia "Shaking the Tree", precizează site-ul www.allmusic.com. În 1992 a lansat albumul "Us", dar nu a avut acelaşi succes ca "So". În timpul înregistrărilor, artistul a trecut prin câteva momente dificile în viaţa personală. În 1993, Gabriel a plecat în cel mai mare turneu WOMAD de până atunci, susţinând concerte în SUA împreună cu Crowded House, James şi Sinéad O'Connor. Un an mai târziu, a lansat dublul album "Secret World Live", care a câştigat discul de aur, şi CD-ROM-ul "Xplora". În următorii ani, Gabriel s-a concentrat asupra dezvoltării proiectelor multimedia şi a pregătit un nou album.Albumul "Up" a fost lansat în 2002, după zece ani de lucru în studio, primind în Canada discul de aur. Artistul şi-a concentrat apoi atenţia asupra mai multor proiecte, printre care şi lansarea compilaţiei "Big Blue Ball", care cuprindea piese lansate în anii '90. A urmat albumul "Scratch My Back" (2010), la care a colaborat cu Radiohead, Arcade Fire, Paul Simon, David Bowie şi alţi artişti. Un an mai târziu, artistul a realizat albumul "New Blood", o colecţie de reinterpretări instrumentale ale pieselor sale. În 2012, la aniversarea a 25 de ani de la apariţia albumului "So", au fost lansate patru CD-uri, două DVD-uri, două viniluri pentru turneul "Back to Front", pe parcursul căruia a susţinut concerte în care a cântat toate piesele de pe albumul "So". În 2014, Peter Gabriel a intrat în Rock & Roll Hall of Fame şi, în acelaşi an, a susţinut un concert în România, conform site-ului www.allmusic.com. Sursa foto: Peter Gabriel / FacebookDin bogata discografie a artistului amintim: "Peter Gabriel" volumele I, II şi III (1977, 1978, 1980), "Security" (1982), "Plays" (1983), "Birdy" (1985), "So" (1986), "Passion: Music for The Last Temptation of Christ" (1989), "Us" (1992), "Secret World Live" (1994), "OVO" (2000), "Long Walk Home: Music from the Rabbit-Proof Fence" (2002), "Up" (2002), "Scratch My Back" (2010), "New Blood" (2011), "Live Blood" (2012).