Vulpița, interzisă la Acces Direct?! Anunțul tranșant făcut de CNA

23:30

Vestea că fosta asistentă TV Daniela Crudu a fost snopită în bătaie de iubitul ei, Seco Dubravko, a oripilat întreg showbiz-ul. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte inedite despre relația toxică a Danielei Crudu. Din câte se pare, o fostă vedetă TV este cea care a insistat ca sexoasa brunetă să […] The post Amănunte de ultimă oră despre relația toxică dintre Cruduța & agresorul ei! Cine i-a ”cuplat” de fapt?! Este o vedetă TV… appeared first on Cancan.ro.