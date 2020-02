Cătălin Botezatu scos din sărite de fiica prietenei sale, Catinca Roman! ”Mi se pare că pentru vârsta ta esti cam obraznică!”

08:50

Mario Ioprgulescu a alarmat o țară întreagă după ce în toamna anului trecut a provocat un accident grav în Capitală, de pe urma căruia tatăl a două fetițe a murit pe loc. La aproape șase luni de la tragedie, fiul lui Gino Iorgulescu și-a revenit complet și… cu toate acestea, continua să fie răsfățat de […] The post S-a aflat unde este de fapt Mario Iorgulescu! Beneficiază de asistentă personală, chiar dacă și-a revenit complet appeared first on Cancan.ro.