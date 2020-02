Însărcinată cu primul copil, Ginei Chirilă i s-a făcut rău la Bravo, ai stil! Filmările s-au oprit imediat și soția lui Bogdan Vlădău a primit ajutor

09:10

Sistemul medical românesc surprinde în continuare. Din păcate, nu este vorba de surprize plăcute, căci condițiile din spitale lasă de dorit. Doi părinți din Târgu Mureș au îndurat umilința supremă la spital, acolo unde au ajuns de urgență cu fetițele lor, care se simțeau foarte rău. Doi părinți din Târgu Mureș au ajuns de urgență […] The post Au venit cu fetițele la doctor, dar au trăit șocul vieții! Doi părinți din Târgu Mureș, declarații dureroase despre condițiile din spital: „Preșurile din mașina mea erau mai curate” appeared first on Cancan.ro.