DINAMO - FCSB // Dănuț Lupu, reacție vehementă înainte de Derby de România : „Ăștia n-aveau voie pe stadion!””

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Viitorul, de vineri, ora 20:00. CFR Cluj - Viitorul se joacă vineri de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi SportTehnicianul a vorbit despre atacantul ivorian Lacina Traore (29 de ani) și a spus că nu are nicio problemă cu acesta. ...