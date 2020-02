ANSVSA: 530 de focare de pestă porcină africană în 243 de localităţi din 24 de judeţe

15:50

La două săptămâni după ce a făcut senzaţie la premiile Grammy şi după trei zile de la recitalul său la premiile Oscar, tânăra cântăreaţă americană Billie Eilish şi-a prezentat anticipat noul proiect: piesa pe care o pregăteşte pentru viitorul film James Bond, care se numeşte "No Time To Die", relatează EFE.Cântăreaţa a postat miercuri pe contul său de Twitter un extras din noul cântec în care apare un pian ca element central fără să se audă însă vocea lui Eilish.Billie Eilish este artista aleasă pentru a semna cântecul oficial al filmului "No Time to Die", noul lungmetraj din seria James Bond care va fi lansat în aprilie.Tânăra vedetă se alătură astfel unei pleiade de artişti, între care figurează Madonna, Adele, Tom Jones, Shirley Bassey, Nancy Sinatra sau grupul A-ha."Să compui muzica principalului cântec al filmului care face parte dintr-o saga legendară este o onoare uriaşă. Seria James Bond este saga cinematografică cea mai genială din câte există. Sunt încă în stare de şoc", a subliniat Eilish despre acest proiect, la care a lucrat ca de obicei cu fratele ei Finneas.Duminica trecută, cântăreaţa a fost una din vedetele invitate la gala premiilor Oscar, unde a interpretat cântecul "Yesterday" al grupului The Beatles în cadrul secţiunii intitulate 'in memoriam', în care au fost omagiate celebrităţilor care ne-au părăsit de curând, precum Kobe Bryant şi Kirk Douglas.Cu două săptămâni înainte, la gala premiilor Grammy, Billie Eilish a scris istorie la cei 18 ani recent împliniţi câştigând cele patru categorii cele mai importante: cel mai bun artist nou, albumul anului, cântecul anului şi cea mai bună înregistrare a anului. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei) The theme song for the 25th @007 film, written and performed by Billie, is titled “No Time To Die” and will be released globally tomorrow at 4pm PT. #NoTimeToDie pic.twitter.com/5QU9a3FPM0— billie eilish (@billieeilish) February 12, 2020