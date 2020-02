Băiețelul de 4 ani mort după ce a fost la medicul stomatolog, sedat cu propofol și ketamină

12:10

Eva Măruță îl imită perfect pe Dorian Popa! Provocarea pentru micuța vedetă de patru ani a venit din partea tatălui ei, în timp ce erau în mașină și mergeau spre cabinetul medicului dentist. Împreună cu ei se afla și David Măruță, care și el l-a imitat foarte bine pe excentricul cântăreț. Cătălin Măruță a filmat aceste […] The post Eva Măruță îl imită perfect pe Dorian Popa! Cătălin Măruță a filmat scenele, iar imaginile au devenit virale appeared first on Cancan.ro.