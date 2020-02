Alex Velea i-a făcut o manea iubitei sale, Antonia: “Îți iau haine de designer, dar te vreau în tanga” | VIDEO

13:00

Un ginecolog din Dâmbovița a fost reținut în urmă cu puțin timp, după ce a fost prins în flagrant luând mită de la soțul unei gravide care urma să nască. Miercuri seară, medicul de la Spitalul Județean Târgoviște a fost prins de ofițerii DGA în timp ce băga suma de 1400 de lei în buzunar. […] The post Un ginecolog din Dâmbovița a fost prins că lua mită de la soțul unei femei! Ce sumă a cerut medicul appeared first on Cancan.ro.