Cutremur de suprafaţă în judeţul Vaslui, joi după-amiaza

Scumpirile se simt de la o lună la alta. În ianuarie, de pildă, am plătit mai mult pentru carne şi legume, dar şi pentru fructe faţă de finalul anului trecut. Preţurile biletelor de avion au explodat. Am plătit cu 50% mai mult decât în luna decembrie pe a călători cu avionul. Avem printre cele mai mari scumpiri din Europa. Există şi o veste bună: am avut parte de scăderi de preţuri la pompă, după ce a fost eliminată supraacciza.