Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Valahia Gaz de către AIK Energy

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, joi, că proiectul său intitulat GymNadia, care funcţionează de un an în sala de gimnastică de la Patinoarul Ion Ţiriac din Otopeni, ar trebui multiplicat de sute de ori în ţară pentru a-i atrage pe copii către sport."Printre proiectele pe care le am în Europa, acum chiar vin de la Paris, m-am gândit că este extrem de important să trec şi pe acasă, să îmi văd familia, dar, în acelaşi timp, să văd cum merge şi programul de aici. Înţeleg că aceşti copii se simt foarte bine aici şi că o dată ce vin, nu mai vor să plece. Iar asta a fost ideea acestui program, să fie un loc de joacă, o bază de gimnastică de unde cei care au calităţi pot merge mai departe către cluburile de gimnastică, iar ceilalţi pot face orice alt sport având deja această bază. Sunt mândră că acest proiect are un an, deja am câţiva copii care sunt aici de la început. Înţeleg că acest număr de copii creşte. Ar fi frumos să avem sute de astfel de săli de gimnastică în ţară în care aceşti copii să poată să îşi desfăşoare activitatea. Pentru că aici (n.r. - în Otopeni) nu este extrem de aproape pentru toată lumea. Eu am venit cu programul şi cu ideea, dar cineva trebuie să îmi ia locul şi să ducă totul mai departe", a spus fosta campioană olimpică.Prezentă, miercuri, în Senatul României, la dezbaterea privind majorarea finanţării sportului românesc, Nadia Comăneci a menţionat că speră ca acţiunea să aibă efectul aşteptat."Conştiinţa mea e împăcată că am discutat la Parlament Am fost prima oară în Senatul României şi am spus că e mare nevoie de un ajutor financiar pentru sportul românesc. Eu sper că aceşti copii care fac sport acum şi nu au ceea ce le trebuie să continue ceea ce am început noi. Noi suntem în spatele lor, vrem să facem ceva pentru ei, acum rămâne de văzut care este acea persoană care va ieşi din cutie şi va spune: "Hai, începem să facem asta pentru sport". Nu cunosc situaţia juridică, dar aşa cum se face în altă parte, se poate şi în România. Nu e ceva ce cerem pentru noi, este o necesitate pentru că e foarte, foarte târziu", a precizat ea.Nadia Comăneci a participat, joi, alături de aproximativ 20 de copii la un curs de iniţiere în gimnastică în cadrul proiectului său intitulat GymNadia. La eveniment au mai asistat mama sa, Ştefania Comăneci, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac şi fosta gimnastă Diana Bulimar.Sala de iniţiere în gimnastică şi educaţie fizică GymNadia este un proiect al Fundaţiei Ţiriac, realizat în colaborare cu Fundaţia Nadia Comăneci, destinat copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 6 ani.