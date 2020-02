Timiş: Un şofer care transporta ţigări de contrabandă a lovit un poliţist de frontieră, care l-a reţinut

19:00

Colegiul Dobrogean ''Spiru Haret'' a prezentat, joi, Clubul de robotică ''Ion Adamache'' şi primul produs al membrilor acestuia, profesorul coordonator şi iniţiatorul primului club din judeţ cu acest profil, Nicolae Dobrescu, menţionând că elevii tulceni au şanse să se califice luna viitoare în etapa naţională a First Tech Challenge.Clubul de robotică poartă numele inginerului Ion Adamache care, după moartea sa, acum 11 ani, a lăsat prin testament 566.000 de lei instituţiei în care a învăţat în perioada 1944-1947."Am considerat că trebuie să-l onorăm prin înfiinţarea unui laborator de robotică şi a unei burse onorifice acordate unui elev care să se apropie de calităţile domniei sale, inteligent, energic, cu dorinţa de a se depăşi în permanenţă", a declarat pentru AGERPRES directorul instituţiei de învăţământ, Florin Anastasiu.Clubul de robotică s-a deschis anul trecut şi are o primă echipă de 14 tineri, Epsilon, condusă de Sebastian Militaru."Am făcut parte din prima echipă de robotică de la Palatul Copiilor, iar anul trecut am înfiinţat această echipă. Rolul meu ca team leader este să organizez fiecare activitate, să am grijă ca fiecare membru să aibă o sarcină şi totul să meargă ca uns. Cea mai mare problemă este timpul, pentru că se apropie examenele finale, dar toţi membrii sunt foarte pasionaţi, iar pentru ei echipa de robotică este o prioritate", a menţionat Militaru.El este de altfel şi cel care îi motivează pe ceilalţi membri ai echipei."Pe mine, Sebastian m-a inspirat şi cu ajutorul lui am intrat în echipă, la programare. Am colegi deschişi la minte, prietenoşi şi creativi. Aici, îmi plac inovaţia şi faptul că putem contribui la crearea unui viitor mai bun", a afirmat unul din membrii echipei Epsilon, Gheorghe Mihai Andrei.Clubul de robotică are şi un departament de promovare."Eu mă ocup de partea de media. Cred că promovarea proiectului şi integrarea lui în societate sunt la fel de importante ca realizarea lui, pentru că aşa ajungi să inovezi", a declarat Maria Ion Teodor.La rândul lui, mentorul clubului de robotică, Nicolae Dobrescu, iniţiatorul în 2014 a primului club de robotică din judeţ, River Wolves, şi-a exprimat încrederea că elevii tulceni au toate şansele să depăşească luna viitoare etapa regională a concursului naţional de robotică First Tech Challenge şi să ajungă astfel în finala naţională a competiţiei."Sunt peste 200 de echipe înscrise în concurs, ceea ce înseamnă că va fi o luptă acerbă şi va fi o jurizare foarte strictă. Cred că ambele echipe au şanse să treacă de regionale", a afirmat profesorul Dobrescu.Bursa "Ion Adamache", în valoare de 200 de lei pe lună, a fost obţinută anul trecut de Georgiana Petre, iar anul acesta, de Paula Benu, elevă în clasa a VII-a, olimpică din clasa a V-a la Limba şi literatura română. AGERPRES/(A, AS-autor: Luisiana Bîgea, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)