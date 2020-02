Am aflat adevărata sumă pentru care Daniela Crudu a fost agresată de iubit. Realitatea e… crudă!

19:40

Adriana, o tânără de 27 de ani a murit pe trecerea de pietoni, după ce a fost spulberată de o mașină, condusă de un șofer de 79 de ani. Femeia se căsătoriese în septembriei și era însărcinată în cinci luni. Copilul nenăscut a pierit odată cu ea. Cumplitul accident a avut loc miercuri pe DN7, […]