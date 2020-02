Un român a fost forțat să cerșească 18 ore pe zi la Barcelona. Chinul a continuat și după ce medicii i-au amputat piciorul, în nurma degerăturilor

20:40

Un nou cutremur a avut loc, joi, în România. Acesta a avut magnitudinea de 3.4 pe scara Richter și s-a produs în județul Vaslui, potrivit datelor Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora locală 18:30, la adâncimea de 5 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 41 […]