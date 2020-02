Wolves – Leicester » Meci de totul sau nimic pe „Molineux” » Programul etapei a XXVI-a din Premier League și clasamentul sunt aici!

10:00

Este scandal de proporții în lumea maneliștilor! Soția lui Ali Sultanul s-a păruit, în direct, cu amanta însărcinată a cântărețului, în cadrul unei emisiuni de televiziune. Spiritele s-au încins în momentul în care amanta însărcinată a declarat că bebelușul pe care îl poartă în pântece este cel al lui Ali Sultanul. Manelistul Ali Sultanul ar […] The post Scandal ca în filme, la televizor! Soția unui manelist și amanta însărcinată a acestuia s-au luat la bătaie, în direct appeared first on Cancan.ro.