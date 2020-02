Turcia: Scriitoarea Asli Erdogan, achitată într-un proces în care a fost acuzată de "terorism"

13:10

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că într-un derby, aşa cum este cel cu FCSB, de duminică, nu există niciodată o favorită, indiferent de locurile ocupate în clasament de cele două formaţii."Toată lumea e pregătită de derby, mai puţin Montini şi Neicuţescu, care sunt accidentaţi. Dar toţi ceilalţi sunt pregătiţi, avem 20 de jucători pentru acest meci. FCSB are jucători buni în atac, dar au şi unele probleme în apărare, ca şi noi. Trebuie să dăm ce putem mai bun pentru această partidă pentru că au trei jucători foarte buni în atac. Nu ştiu dacă există o favorită pentru că este un derby, şi într-un astfel de meci nu există niciodată o favorită. Nu contează dacă eşti primul sau ultimul în clasament în astfel de meciuri. Ştiu că avem cei mai buni suporteri, ştiu că vor veni în număr mare", a declarat Uhrin Jr.Tehnicianul ceh consideră că în astfel de partide jucătorii nu au nevoie de o motivaţie suplimentară: "Nu ştiu dacă e un avantaj pentru noi faptul că FCSB nu are un număr 9 la felul în care joacă. Coman şi Man sunt jucători foarte rapizi şi ştiu cum să joace fazele de atac. Toată lumea ştie ce înseamnă un astfel de meci, probabil că vor fi 30.000 de oameni în tribune. În astfel de meciuri mă gândesc că nimeni nu are nevoie de o motivaţie suplimentară. Toată lumea dă tot ce are mai bun. La început va fi 0-0, nimeni nu poate spune cine va câştiga. Eu îmi doresc mereu să câştigăm, asta e meseria mea".Dusan Uhrin Jr spune că a fost furios după meciul din etapa trecută cu FC Voluntari (1-2), când Dinamo a pierdut şansa de a se califica în play-off-ul Ligii I."Am fost furios după meciul cu Voluntari pentru că am pierdut foarte uşor. Nu a fost greu să vorbesc cu jucătorii după meci, sunt lucruri normale. Am analizat ceea ce s-a întâmplat, au fost greşeli individuale ca de obicei. OK, am jucat cu un om mai puţin, dar pentru mine e imposibil de înţeles să iei astfel de goluri", a mai spus antrenorul.Partida Dinamo - FCSB, din cadrul etapei a 25-a a Ligii I, se va disputa duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)