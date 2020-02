Nina s-a îndrăgostit de un bărbat condamnat la 23 de ani de închisoare și n-a putut să-l lase: ”Suntem căsătoriți și ne vedem în fiecare weekend!”

13:10

Mura Masa (Marea Britanie), Little Dragon (Suedia), Lemaitre (SUA), Grasu XXL live band (România), Guess Who live band (România) şi Spike (România) sunt primele nume confirmate pentru lineup-ul celei de-a doua editii a festivalului Fall in Love, care va avea loc în perioada 4 - 6 septembrie, pe domeniul palatului Mogoşoaia.