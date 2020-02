Filme cu jafuri – acțiune și suspans în cele mai bune filme cu hoți și spărgători

14:10

România a urcat trei poziții și și-a îmbunătățit timid scorul în raportul “Democracy Index 2019”, întocmit de revista The Economist. Realizat de The Economist Intelligence Unit (EIU), o divizie a companiei care editează revista britanică The Economist, studiul despre “Indexul Democrației” la nivel global este o analiză amplă prezentată anual începând cu 2006. Sunt analizate […]