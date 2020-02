Medicul Beuran, primele declarații după ce a ieșit din Arestul Central: "Vă rog să mă lăsați să mă odihnesc"

15:10

eMAG reduceri laptopuri. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la laptopuri de la unii dintre cei mai buni producatori de laptopuri, precum ASUS, HP sau Dell. eMAG reduceri laptopuri – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit 3 laptopuri cu Windows 10 gata instalat, care au preturi foarte mici. Mai exact, fiecare dintre aceste laptopuri costa sub 1.500 de lei. 1. Laptopul ASUS X543MA cu procesor Intel Celeron N4000 pana la 2.60 GHz, 15.6", HD, 4GB, 256GB...