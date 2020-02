Caz cumplit în Alba! Un bebeluș de nouă luni a fost lovit în cap cu o drujbă de tatăl său!

12:00

Seco Dubravko, iubitul croat al Danielei Crudu, a trimis-o pe aceasta direct la Spitalul Universitar după ce a lovit-o cu sălbăticie în urma unui conflict ale cărui rădăcini se află, încă, sub un mare semn de întrebare. Vedeta a avut nevoie de o intervenție medicală de urgență, însă a refuzat spitalizarea, ulterior, hotărând să nici […]