Caz șocant la Vaslui! Și-a bătut mama după ce a prins-o în pat cu vărul tatălui său: ”Când am văzut-o cu ăla călare peste ea…”

Hoții nu mai au limite. Au ajuns să fure și de la cei năpăstuiți. Mai mulți indivizi au jefuit casele orfanilor îngrijiți de părintele Tănase la Valea Screzii. Au furat donațiile, aparatură si alimente. Furturile au început din luna ianuarie. Indivizii ar fi sustras mai multe alimente și aparatură electrocasnică, din incinta asociației non-guvernamentale de […]