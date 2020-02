Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski au discutat despre un nou schimb de prizonieri

16:20

AFACERI EUROPENE* Comisia Europeană (CE) a aprobat, la 10 februarie, o schemă de sprijin public prin care România va acorda 53 de milioane de euro pentru staţii de reîncărcare a vehiculelor cu emisii scăzute. Potrivit Comisiei Europene (CE), măsura planificată de România pentru a susţine crearea unei reţele de staţii de reîncărcare a vehiculelor electrice respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va contribui la reducerea emisiilor de CO2 şi a altor emisii poluante, fără a distorsiona în mod nejustificat concurenţa pe piaţa unică.* La 12 februarie, Comisia Europeană a trimis României o scrisoare de punere în întârziere şi îndeamnă România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să producă şi să introducă pe piaţa UE produse obţinute din buşteni recoltaţi în mod ilegal, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. "În cazul României, autorităţile naţionale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii şi să aplice sancţiuni corespunzătoare. Inconsecvenţele din legislaţia naţională nu permit autorităţilor române să verifice cantităţi mari de lemn recoltat ilegal", susţine Comisia Europeană.POLITIC* La 10 februarie, lista noului Guvern Orban şi programul de guvernare actualizat au fost depuse la Parlament. Premierul a precizat, la finalul Biroului Executiv al PNL din aceeaşi zi, că lista depusă la Parlament are aceeaşi componenţă ca şi executivul care a funcţionat începând cu data de 4 noiembrie 2019.La 11 februarie, Birourile permanente reunite au stabilit că audierile miniştrilor din noul guvern Orban să se desfăşoare în zilele de 17, 18, 19, iar votul în plenul Camerelor reunite pentru învestirea Cabinetului să aibă loc la 24 februarie, începând cu ora 16.00.Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură la 5 februarie, ca urmare a angajării răspunderii pe proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi. La 6 februarie, preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier tot pe Ludovic Orban.* Senatul a adoptat tacit, la 10 februarie, 47 de propuneri legislative, ca urmare a expirării termenului de adoptare în plenul Senatului. Propunerile urmează să intre la vot în Camera Deputaţilor. Dintre cele 47 de iniţiative amintim:- propunerea legislativă pentru modificarea legii pensiilor (iniţiată de senatorul PSD Cornel Resmeriţă) care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani fără penalizare şi la persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluare în localităţile Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa şi Uricani, precum şi pe o rază de 8 km în jurul acestora;- propunerea legislativă (iniţiată de deputaţii Claudiu Răcuci şi Florin Roman - PNL şi Adrian Solomon - PSD) care vizează acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă, diferenţiat în funcţie de venitul lunar net pe membru de familie;- propunerea legislativă pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice, care să fie marcată la data de 10 mai (iniţiată de deputaţi PSD şi ai minorităţilor naţionale);- propunerea legislativă pentru modificarea OUG 111/2010 (iniţiată de un grup de parlamentari PNL şi PMP), care prevede acordarea unei indemnizaţii unui bunic pentru creşterea nepotului/nepoatei, indemnizaţie egală cu cuantumul stimulentului de inserţie;- propunerea privind scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii pe care le obţin pe teritoriul României şi reducerea cu 50% a cotei de contribuţie la asigurări sociale pentru românii care vor să se întoarcă în ţară (iniţiat de parlamentarii USR Dan Barna, George Marussi şi Radu Mihail);- propunerea privind instituirea obligaţiei de a comercializa telefoane mobile numai dacă au instalate aplicaţiile unice de apel de urgenţă şi mesaj de urgenţă (parlamentarii PSD, Robert Cazanciuc şi Şerban Nicolae).* La 13 februarie s-a desfăşurat la Bucureşti reuniunea Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor, în contextul exercitării Preşedinţiei române a acestui for. România asigură Preşedinţia Comunităţii Democraţiilor în perioada septembrie 2019 - septembrie 2021. Comunitatea Democraţiilor (CoD) este o amplă platformă de dezbatere, înfiinţată în anul 2000, la iniţiativa Statelor Unite ale Americii, cu scopul de a promova valorile şi practicile fundamentale ale democraţiei la nivel global, conform mae.ro. potrivit site-ului community-democracies.org/.* Prim-ministrul Ludovic Orban a anunţat, în şedinţa de Guvern din 13 februarie, că a decis retragerea de la publicarea în Monitorul Oficial a ordonanţelor de urgenţă privind fondurile europene aprobate în şedinţa de Executiv din 4 februarie şi i-a cerut ministrului de resort, Marcel Boloş, să vină cu alte soluţii legislative.JUSTIŢIE* La 11 februarie, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv numirea lui Crin Nicu Bologa în funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Totodată, numirea Giorgianei Hosu în fruntea DIICOT, precum şi cea a Gabrielei Scutea la conducerea Parchetului General au primit avize negative din partea CSM.* Curtea Constituţională a României (CCR) a respins, la 12 februarie, cererea preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor privind conflictul juridic dintre Guvern şi Parlament pe tema adoptării bugetelor de stat şi asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, potrivit unui comunicat al Curţii Constituţionale din aceeaşi zi. Preşedinţii celor două camere au sesizat Curtea Constituţională la 23 decembrie 2019.În aceeaşi zi, CCR a respins şi sesizarea Avocatului Poporului referitoare la prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dar a admis obiecţia de neconstituţionalitate ridicată de PSD în legătură cu angajarea de către Guvern a răspunderii pe modificarea OUG 114/2018, care priveşte unele măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.* Medicul Mircea Beuran, fost şef al Secţiei de chirurgie de la Spitalul de Urgenţă Floreasca, a fost ridicat, la 13 februarie, de anchetatori şi dus la sediul DNA, el fiind vizat într-un dosar de luare de mită, fapte care ar fi avut loc în anul 2018.La 14 februarie, Tribunalul Bucureşti a respins cererea DNA de arestare preventivă a lui Mircea Beuran, însă instanţa a decis ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, în dosarul în care este acuzat de DNA că a primit o mită de 10.000 de euro pentru a-i aranja unui alt medic ocuparea unui post de asistent universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.* Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, la 14 februarie, achitarea definitivă a arhiepiscopului Tomisului, Petrescu Teodosie, în dosarul "Nazarcea", în care a fost acuzat de DNA că ar fi obţinut ilegal fonduri europene. Potrivit deciziei instanţei, arhiepiscopul a fost achitat deoarece fapta de care era acuzat nu există. Procurorii DNA au dispus, la 3 februarie 2017, trimiterea în judecată a lui Petrescu Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.SOCIAL* Potrivit unui anunţ al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, din 11 februarie, suspendarea parţială sau integrală a cursurilor în mai multe unităţi de învăţământ din ţară din cauza gripei afectează, în prezent, 3.942 de elevi. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a precizat că această cifră nu reprezintă numărul copiilor bolnavi, adăugând că în 12 judeţe şi în Bucureşti cursurile sunt închise parţial sau integral.* La Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş a fost înregistrată o nouă premieră medicală, după ce medicul Singh Bhupinder, specialist în chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, a reuşit să extirpe o tumoră gigant de la o pacientă de 61 de ani. Operaţia a durat patru ore şi a fost o reuşită, pacienta fiind stabilă şi în afara oricărui pericol, urmând să rămână sub supraveghere medicală câteva zile, se arată într-un comunicat al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş, din 10 februarie.* Numărul de cazuri de morţi, confirmaţi cu virus gripal, până la 13 februarie, era de 34, a anunţat, în aceeaşi zi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică.* La 13 februarie, Ministerul român al Afacerilor Externe a anunţat primul caz de infecţie cu coronavirus la un cetăţean român de pe nava de croazieră Diamond Princess, aflată în apele teritoriale japoneze. Cetăţeanul român a fost transferat pentru izolare şi tratament la un spital japonez specializat pentru asemenea situaţii, precizează MAE.Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anunţat, la 11 februarie, la Geneva, directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Această denumire o înlocuieşte pe cea anterioară - 2019-nCoV - decisă în mod provizoriu după apariţia bolii în decembrie 2019.Bilanţul epidemiei provocate de noul coronavirus, revizuit de China în urma eliminării "duplicatelor" din statistici, s-a apropiat, la 14 februarie, de 1.400 de morţi, în timp ce Statele Unite au deplâns o "lipsă de transparenţă" din partea Beijing-ului, informează AFP.ECONOMIC* Deficitul balanţei comerciale s-a adâncit în anul 2019, ajungând la 17,28 miliarde de euro, cu 2,16 miliarde de euro mai mare decât cel înregistrat în 2018, în condiţiile în care exporturile au crescut cu 1,9%, iar importurile cu 4,2%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), la 10 februarie. Anul trecut, exporturile FOB au însumat 69 de miliarde de euro, iar importurile CIF au atins nivelul de 86,29 miliarde de euro. În anul 2019, exporturile au crescut cu 1,9%, iar importurile cu 4,2%, comparativ cu anul precedent.* Banca Naţională a României a redus prognoza de inflaţie pentru 2020 la 3%, de la 3,1%, cât era estimarea anterioară, a anunţat, la 11 februarie, guvernatorul BNR Mugur Isărescu, într-o conferinţă de presă. Pentru anul următor, banca centrală previzionează o inflaţie de 3,2%.* Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.340 lei în decembrie 2019, în creştere faţă de luna precedentă cu 161 lei (+5,1%), iar valorile cele mai mari s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), respectiv 7.689 lei. De asemenea, în decembrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.465 lei, cu 269 lei (+5,2%) mai mare decât în luna noiembrie 2019, potrivit datelor publicate, la 11 februarie, de Institutul Naţional de Statistică (INS).* Rata anuală a inflaţiei a coborât la 3,6% în luna ianuarie a acestui an, de la 4% în luna decembrie a anului trecut, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,75%, serviciile cu 4,01%, iar mărfurile nealimentare cu 2,68%, potrivit datelor publicate la 13 februarie de Institutul Naţional de Statistică (INS).SPORT* Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig s-a calificat, la 11 februarie, în optimile de finală ale Openului Thailandei, turneu WTA dotat cu premii totale de 275.000 de dolari, după ce a învins-o la Hua Hin pe chinezoaica Yafan Wang, a şasea favorită, cu 6-1, 1-6, 7-6 (7-5). Patricia Ţig (25 ani, 105 WTA) a obţinut victoria după două ore şi 13 minute, într-un meci cu un final tensionat.* Federaţia Română de Handbal va primi, în urma unei Hotărâri de Guvern adoptate la 13 februarie, suma de 7 milioane de lei pentru organizarea în acest an, la Bucureşti, a Campionatului Mondial de handbal feminin Under 20, a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe. AGERPRES/ (Documentare - Ionela Gavril, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Simona Aruştei)