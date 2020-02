Românii se căsătoresc mai târziu şi divorţează mai greu decât acum 30 de ani

16:10

HOROSCOP. Ziua indragostitilor 2020 sta sub contextul astral special pentru iubire, dat de cele doua planete care guverneaza amorul, Marte si Venus. Marte da dorinta sexuala, in timp ce Venus aduce sentimentul de dragoste in cuplu. Acum, Venus se afla in Berbec, iar Marte in Sagetator.