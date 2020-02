Conferinţa pentru securitate de la Munchen: Nancy Pelosi lansează un avertisment în privinţa "autocraţiei digitale" a Chinei

19:30

Consiliere în carieră, meditaţii, cursuri de educaţie sexuală şi prevenire a consumului de stupefiante şi burse private sunt puse la dispoziţia tinerilor din Centrul de plasament din Cehu Silvaniei, într-un proiect unic la nivel nivel naţional, în care şi-au dat mâna instituţii ale statului, mediul privat şi cel non-guvernamental, pentru a-i ajuta pe aceştia să ajungă la un liceu mai bun sau să urmeze o facultate, astfel ca şansele lor de succes în viaţă să fie egale cu ale oricărui copil.Proiectul, derulat de Direcţia de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj, în parteneriat cu compania TenarisSilcotub şi Asociaţia Benefacto, este unul complex şi include consiliere în carieră, acces la sesiuni de meditaţii, cursuri specifice de educaţie sexuală şi prevenire a consumului de stupefiante, precum şi burse private.Complexul de Servicii Sociale Cehu Silvaniei poate fi catalogat ca un exemplu la nivel naţional în ceea ce priveşte serviciile oferite de stat în ceea ce înseamnă protecţia socială a minorilor şi chiar a mamelor care au nevoie, la un moment dat, de un sprijin. Un centru multifuncţional, un centru de plasament, două case de tip familial, un centru de primire în regim de urgenţă şi un centru maternal înseamnă, în acest moment, "acasă" pentru 67 de copii, cu vârste de la doar câteva zile până la adolescenţă. Spaţii generoase, curăţenie desăvârşită, mobilier dedicat, hrană şi îmbrăcăminte de calitate, totul pentru ca aşa numiţii "beneficiari" să nu se simtă aici doar ca nişte "beneficiari" ci, atât cât se poate, să se simtă "acasă".Aşa cum spune şi directorul complexului, Ana Petruţ, statul poate pune la dispoziţie condiţii de trai decente pentru cei cu care soarta nu a fost darnică. Pe lângă asta, copii beneficiază de diferite activităţi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi chiar a unor competenţe profesionale, consiliere socio-profesională şi psihologică, însă uneori toate aceste eforturi conjugate nu sunt suficiente pentru ca tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială să se poată integra în societate.Din fericire pentru tinerii de la Cehu Silvaniei, o companie privată, alături de un mic dar inimos ONG au pus la cale, împreună cu autorităţile din domeniu, un proiect unic la nivel naţional, ce marchează 10 ani de eforturi depuse de cei trei parteneri, pentru ca tinerii de aici să aibă cu adevărat o şansă la o viaţă normală.Cristian Balaban, preşedinte Asociaţiei Benefacto, cel care coordonează derularea proiectului, a ajuns la Centrul de plasament din Cehu Silvaniei în urmă cu 10 ani, atunci când a înfiat, de aici, un băieţel. Originar din Zalău, stabilit actualmente în Bucureşti, Cristian s-a simţit dator să ajute să ajute Centrul, într-un moment în care nu existau nici măcar bani de scutece pentru copii."De-a lungul timpului am făcut peste 50 de proiecte pentru centrul din Cehu Silvaniei. Noi am adoptat un băieţel din centrul de plasament de aici în 2010 şi la scurt timp am făcut prima campanie, una de strângere de scutece de unică folosinţă, pentru că nu exista buget la momentul respectiv pentru aşa ceva. Trei ani de zile am cărat scutece de unică folosinţă. La un moment dat, am primit un telefon de la doamna Petruţ în care ne spunea că au primit bani pentru scutece şi noi ne-am redirecţionat eforturile spre alte proiecte. Am făcut proiecte şi în zona de ajutor material, am oferit cadouri de zilele de naştere, copiilor de aici, cadouri de sărbători şi în ultimul timp ne-am axat pe proiecte de educaţie. Credem că în mare parte multe din nevoile materiale sunt rezolvate şi zona de educaţie e una prioritară", spune acesta.Vineri, 14 februarie, pare o zi obişnuită la Centrul de plasament din Cehu Silvaniei, însă e specială pentru că se lansează programul de cursuri de orientare profesională, ce deschide seria activităţilor pe care TenarisSilcotub şi Asociaţia Benefacto le vor derula, împreună cu DGASPC Sălaj, în acest an, pentru a susţine viitorul tinerilor din centru.Începând de vineri, cinci tineri din centru vor beneficia de o serie de sesiuni de orientare profesională, coordonate de specialişti, la finalul cărora vor fi pregătiţi ca, odată cu absolvirea şcolii profesionale, în această vară, să se poată integra pe piaţa muncii. Programul de orientare profesională îi va ajuta să aibă toate informaţiile necesare pentru a aborda realist o viitoare carieră, conştienţi de propriile abilităţi şi de oportunităţile pe care piaţa le poate oferi."Dăm startul unui proiect pe care eu mi-l doresc de mult timp, un proiect de orientare profesională pentru tinerii care termină sau se apropie de finalul ciclului de învăţământ, şcoală profesională sau liceu. Proiectul se adresează, concret, celor cinci copii care termină şcoala profesională din Cehu Silvaniei şi pentru care vrem să găsim cele mai bune soluţii de a intra pe piaţa muncii şi de a le da încredere în forţele proprii", precizează reprezentantul Benefacto.Programul de consiliere şi orientare profesională presupune mai multe etape, inclusiv o vizită a tinerilor la Cluj-Napoca, cursurile urmând a fi susţinute de consilierul în carieră Bianca Bioşa."Ce ne propunem cu programul acesta este mai mult decât zona de evaluare. Vrem să reuşim să-i ajutăm pe copii să dezvolte parcursul acesta educaţional, să-l încheie şi să vedem care-i următoare etapă pentru ei. Că înseamnă loc de muncă, că înseamnă cursuri de urmat. Vom vedea în fiecare caz care e nevoia. Mergem în tranziţia dinspre zona educaţională către piaţa muncii cu ei. Acesta e sprijinul pe care-l oferim", susţine aceasta.Un bun exemplu despre cum un astfel de sprijin poate face diferenţa e Alina, crescută în centrul de plasament din Cehu Silvaniei, acum studentă la Cluj-Napoca."O poveste de succes este prima fată, de 10 ani de când vin eu aici, care merge la facultate. E vorba de Alina, pe care am ajutat-o cu meditaţii încă din clasa a XI-a. Ea este acum studentă la Cluj-Napoca. Este exemplul care a insuflat multă energie în rândul colegilor. Anul acesta avem o generaţie foarte bună, cu trei fete care au şanse foarte bună să meargă la facultate, care sunt în clasa a XII-a şi se pregătesc intens. Una dintre ele, Iudith, este elevă la un liceu din Zalău, are medii peste nouă şi vrea să meargă la Medicină la Oradea. Eu chiar cred foarte mult în ea că va reuşi", afirmă Cristian Balaban.Cele două paturi din camera cu tavan înclinat din casa de tip familial în care a locuit în ultima perioadă Alina sunt frumos aranjate, iar pe noptiera din dreapta stă cartea lui Nornam Vincent Peale - "Forţa gândirii pozitive". În spatele cărţii, Iudith, colega de cameră a Alinei, zâmbeşte de pe coperta albumului clasei. Chiar dacă acum nu mai sunt colege de cameră, pentru că Alina e la Cluj-Napoca şi Iudith la Zalău, cele două vorbesc des, actuala studentă încercând să îndepărteze o parte din temerile celei care va încerca, în acest an, să devină şi ea studentă, la Medicină. Alina crede că mulţi din colegii ei ar putea urma o facultate, dar principala problemă e lipsa de încredere."Nu pot spune că nu sunt motivaţi. Nu au încredere că se pot descurca. Au trecut prin foarte multe înainte să ajungă în Centru, a fost greu cu acomodarea, apoi te vezi singur, te gândeşti dacă te descurci, singur, la facultate. Măcar aici ai prietenii. Şi mie mi-a fost greu. (...) Anul viitor vor mai fi două fete care vor să vină la facultate. Şi fetele sunt motivate. Chiar încearcă şi chiar vor. Au văzut că se poate. Şi fosta mea colegă de cameră vrea să dea la medicină. Eu o încurajez. Îi e frică. I-am spus că voi fi alături de ea", povesteşte Alina.Cursul de orientare în carieră este doar unul dintre programele educaţionale gândite special pentru copiii din Centrul de plasament din Cehu Silvaniei, programe structurate în funcţie de vârsta acestora şi nevoile lor concrete. Pentru că educaţia pentru viaţă este la fel de importantă, mai ales în contextul provocărilor actuale, tinerii vor beneficia de alte două proiecte vizând serii de cursuri de educaţie sexuală şi de prevenire a consumului de droguri şi alcool. Psihologi specializaţi vor discuta cu ei despre siguranţa emoţională, cunoaşterea contextului maturităţii şi riscurile existente.De asemenea, tinerii care în acest an sunt în clasele a VII-a, a VIII-a, a XI-a şi a XII-a vor avea acces la sesiuni de pregătire intensă pentru viitorul nivel de învăţământ la un centrul de meditaţii din Zalău. Scopul este de a-i ajuta să ajungă la un liceu mai bun sau să urmeze o facultate, astfel ca şansele lor de succes în viaţă să fie egale cu ale oricărui copil. TenarisSilcotub asigură susţinerea lor şi pe perioada studiilor universitare, acordând burse de studiu."Scopul acestui proiect este să fie 100% integraţi în societate, după ce pleacă de la Centrul de plasament. Vrem să încercăm să construim o relaţie de încredere, astfel încât şi ceilalţi copii din Centru să fie motivaţi să-şi continue şcoala", spune Codruţa Hodrea, manager relaţii cu comunitatea al companiei menţionate.E uşor să găseşti scuze, să spui că nu se poate. Copiii nu percep întotdeauna că vine cineva să-i ajute. Pe lângă ceea ce partenerii noştri fac, şi fac foarte mult, noi trebuie să muncim ca să-i motivăm, să-i conştientizăm că ceea ce li se dă e mult mai valoros decât o geacă sau o bluză. (...) Din punct de vedere material, al hranei, copiii au asigurat totul din partea statului. Cu ceea ce vin Tenaris şi Benefacto, nu poate statul să asigure", conchide Ana Petruţ, cea care conduce complexul din Cehu Silvaniei din 1998.