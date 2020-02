Cătălina Axente, bronz pentru România la Europenele de lupte!

22:40

Gheorghe Hagi (55 de ani), antrenorul Viitorului, a oferit declarații la finalul meciului cu CFR Cluj, încheiat la egalitate, 0-0.Vezi AICI programul complet al etapei #25!Vezi AICI clasamentul actualizat!„Ne-am adaptat foarte bine terenului, care a arătat cum a arătat. CFR are un joc mai puternic decât noi. Sunt mai buni acasă. Echipa a încercat să joace. Am fost foarte surprinși la început, iar după am avut câteva ocazii, cu toate că ei au controlat jocul. ...