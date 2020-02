SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 15 februarie

23:50

Soluţiile asumate de Guvern pentru închiderea procedurilor de infringement declanşate de Comisia Europeană împotriva României în domeniul tăierilor ilegale de lemn şi pentru nefinalizarea Programului naţional de control al poluării atmosferice au fost analizate vineri, la Bruxelles, de către ministrul Mediului, Costel Alexe, şi comisarul european pentru mediu, oceane şi pescuit, Virginijus Sinkevičius.Cei doi demnitari au abordat şi aspecte privind conservarea biodiversităţii, extinderea reţelei Natura 2000 în România, dezvoltarea sistemului de monitorizare a calităţii aerului, managementul deşeurilor şi programele de finanţare din domeniul mediului, informează un comunicat al ministerului de resort transmis AGERPRES."Am urmărit şi am apreciat discursul dumneavoastră transmis săptămâna aceasta, după anunţul declanşării celor două proceduri de infringement. Din partea noastră aveţi toată deschiderea şi vă puteţi baza pe sprijinul Comisiei. În ceea ce priveşte tăierile ilegale de pădure, din păcate, Comisia Europeană, la fel ca societatea românească, şi-a pierdut răbdarea. Am aşteptat trei ani, timp în care nu a existat altceva decât un ping-pong între autorităţile române şi Comisie, fără să constatăm progrese reale în acest sector. Astăzi suntem însă optimişti şi vrem să vedem aceeaşi determinare pe care aţi manifestat-o de la preluarea mandatului şi în continuare, în eforturile României de a soluţiona problemele care au dus la această situaţie şi nu am niciun motiv să mă îndoiesc că veţi realiza ceea ce v-aţi asumat", a declarat Virginijus Sinkevičius, în cadrul întâlnirii bilaterale.Acesta a adăugat că apreciază deschiderea pe care actuala conducere a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor o manifestă către societatea civilă şi că îşi doreşte să viziteze cât mai curând România.La rândul său, ministrul român al Mediului l-a asigurat pe oficialul european că stoparea tăierilor ilegale de pădure se află în topul priorităţilor Guvernului României. "Vă asigur că noul Guvern este foarte determinat să rezolve toate disfuncţionalităţile constatate de Comisie. De fapt, încă din prima zi de mandat am vorbit despre blocajul total din acest sector, care a caracterizat ultimii trei ani. Din păcate, oricât mi-aş dori, nu am puterea să redau României aceşti trei ani pierduţi. Ceea ce pot însă să fac, este să vă garantez că ştim ce avem de făcut şi că obiectivul meu, ca ministru, este să elimin aceste tăieri ilegale, care au făcut şi fac încă atât de mult rău ţării mele", a transmis Costel Alexe.Oficialul român i-a prezentat comisarului european planul de acţiune pentru combaterea tăierilor ilegale. Astfel, Alexe a vorbit despre dezvoltarea şi operaţionalizarea de urgenţă a sistemului electronic de urmărire a trasabilităţii lemnului - SUMAL, monitorizarea tăierilor prin imagini satelitare, înăsprirea sancţiunilor, întărirea capacităţii de control şi renunţarea la practica vânzării de masă lemnoasă pe picior.În ceea ce priveşte elaborarea Programului naţional de control al poluării atmosferice, ministrul Mediului a informat Comisia cu privire la demararea procedurilor pentru obţinerea finanţării studiului care va fundamenta acest Program, termenul asumat pentru finalizare fiind sfârşitul acestui an.În domeniul Biodiversităţii, ministrul a transmis că una dintre priorităţile Ministerului Mediului este de a se asigura că proiectele de infrastructură nu aduc atingere obiectivelor de conservare specifice în evaluările adecvate realizate pentru proiectele cu impact asupra siturilor Natura 2000. "Salutăm disponibilitatea Comisiei în ceea ce priveşte organizarea recentă a reuniunii de lucru cu experţii români referitoare la autostrada Sibiu-Piteşti şi ne exprimăm încrederea că acţiunile şi calendarul care au fost agreate pentru perioada imediat următoare vor conduce la deblocarea finanţării acestui proiect", a precizat Alexe.În privinţa calităţii aerului din marile aglomerări urbane, ministrul român a amintit despre recentele întâlniri cu autorităţile locale din localităţile care se află în procedură de infringement sau care înregistrează depăşiri, în vederea îndrumării acestora pentru realizarea planurilor de calitate a aerului şi implementarea rapidă a măsurilor. De asemenea, ministrul a anunţat investiţii în modernizarea şi extinderea reţelei naţionale de monitorizare, cu 30 de noi staţii.Nu în ultimul rând, în domeniul deşeurilor, Costel Alexe a amintit strategia naţională privind creşterea procentului de colectare separată şi reciclare, eforturile Guvernului privind închiderea depozitelor municipale şi industriale neconforme, precum şi acţiunile concrete pentru implementarea principiilor economiei circulare.Comisia Europeană a trimis miercuri României o scrisoare de punere în întârziere şi îndeamnă România să pună în aplicare în mod corespunzător Regulamentul UE privind lemnul (EUTR), care interzice întreprinderilor din sectorul lemnului să producă şi să introducă pe piaţa UE produse obţinute din buşteni recoltaţi în mod ilegal.Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement."În cazul României, autorităţile naţionale nu au fost în măsură să verifice efectiv operatorii şi să aplice sancţiuni corespunzătoare. Inconsecvenţele din legislaţia naţională nu permit autorităţilor române să verifice cantităţi mari de lemn recoltat ilegal", susţine Comisia Europeană.În plus, Comisia a constatat că autorităţile române gestionează pădurile, inclusiv prin autorizarea exploatării forestiere, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, după cum se prevede în Directiva Habitate şi în Directiva privind evaluarea strategică de mediu. De asemenea, există deficienţe în ceea ce priveşte accesul publicului la informaţiile privind mediul din planurile de gestionare a pădurilor. Comisia a constatat, de asemenea, că unele habitate forestiere protejate au dispărut din cadrul siturilor protejate Natura 2000, ceea ce reprezintă o încălcare a Directivei Habitate şi a Directivei privind păsările.Prin urmare, Comisia a decis miercuri să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i un termen de o lună pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită autorităţilor române un aviz motivat. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: (c) Ministerul Mediului/facebook