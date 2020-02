Ilie Năstase A MINȚIT! „Nu se poate să ai 2500 de femei în pat”!

16:40

Simona Halep, numărul 2 WTA, a făcut un anunț neașteptat în cadrul evenimentului organizat în Senatul României. Marea campioană a recunoscut că se află pe finalul carierei sale, însă vrea să lupte pe cât posibil în ultimii săi ani de activitate sportivă. „Am 28 de ani, 29 anul ăsta, e normal să fiu pe final […] The post Campioana României se retrage din tenis! Simona Halep a anunțat că e la finalul carierei sale appeared first on Cancan.ro.