Incendiu violent în județul Mureș! 13 victime, printre care și patru copii, la spital

18:30

O femeie din comuna Ferești, județul VAslui, a ajuns la spital bătută măr chiar de către fiul ei. Tânărul a văzut negru în fața ochilor atunci când a surprins-o în pat cu vărul tatălui său. Mai mult, era exact ziua în care băiatul îi făcuse praznicul de 40 de zile părintelui său. “Poate n-ar fi […] The post Caz șocant la Vaslui! Și-a bătut mama după ce a prins-o în pat cu vărul tatălui său: ”Când am văzut-o cu ăla călare peste ea…” appeared first on Cancan.ro.