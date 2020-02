Vlăduța Lupău a călcat din nou pe bec cu Armin Nicoară. Ce a făcut cântăreața. Soțul ei o sa turbeze

23:50

Momentul controversat de la Românii au talent, episodul al doilea, sezonul 10, a venit de la indienii grupului Nishan E Khalsa Gatka. Cei patru i-au "terorizat" pe jurați, dar și pe cei din public. Andra, Andi Moisescu, Florin Călinescu și Mihai Petre abia dacă au putut privi scenele uluitoare. Iar Smiley avea să exclame, la […]