Ce a făcut Daniela Crudu la doar câteva zile după ce a încasat o bătaie soră cu moartea de la iubitul ei, Seco Dubravko

10:10

Show-ul ”Românii au Talent” oferă momente memorabile pe scenă, acolo unde fiecare concurent visează la premiul cel mare și – în acestă fază – un Golden Buzz care să-i confirme că prestația sa a fost una impresionantă, însă nu trebuie ratate nici situațiile hilare care se petrec în culisele emisiunii. Iar unele imagini ajung pe […] The post Andra Măruță, gafa anului în culise la Românii au Talent. Din greșeală, Pro TV nu a șters imaginile și au apărut la TV appeared first on Cancan.ro.