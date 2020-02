Coronavirus - Jumătate dintre pasagerii unei nave de croazieră respinsă de cinci ţări asiatice au debarcat în Cambodgia

13:30

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin ar putea intra într-o nouă eră, odată cu deschiderea de săptămâna viitoare, existând speranţe că reînnoirea echipei aflată la conducere ar putea aduce un suflu tânăr evenimentului cu o tradiţie de 70 de ani, relatează sâmbătă DPA.Optsprezece producţii - printre care 16 premiere mondiale - concurează pentru cel mai important premiu al Berlinalei, Ursul de Aur pentru cel mai bun film.Competiţia principală a festivalului se concentrează pe filmele arthouse, bazate în general pe teme dramatice, care abordează aspecte precum imigraţia, viaţa de familie şi opoziţia faţă de autoritatea politică.''Vreau să am filme care vorbesc despre lumea în care trăim'', a declarat vineri noul director artistic al festivalului, Carlo Chatrian, corespondenţilor străini prezenţi la Berlin.Chatrian, fostul director al Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, şi Mariette Rissenbeek, co-director, preiau funcţiile într-un moment în care Berlinala se luptă să-şi recapete statul de unul dintre cele mai importante evenimente din lumea filmului, în contextul unei competiţii din ce în ce mai puternice din partea festivalurilor rivale.Chatrian şi Rissenbeek au început să aducă schimbări Berlinalei încă de când au preluat responsabilităţile, în urmă cu mai puţin de un an, de la Dieter Kosslick, care a condus Festivalul Internaţional de Film de la Berlin timp de 18 ani. Ei au regândit numărul de secţiuni de la Berlinală şi au introdus o nouă secţiune, numită ''Encounters'' (Întâlniri), destinată producţiilor inovatoare. De asemenea, au redus numărul de filme care urmează să fie proiectate de-a lungul celor zece zile de festival la 340, de la aproximativ 400 anul trecut.Rămâne însă întrebarea dacă programul din acest an va ademeni marii regizori şi vedete de cinema să revină la Berlin după ce festivalul şi-a pierdut din strălucire în ultimii ani, în favoarea evenimentelor rivale de la Cannes şi Veneţia, notează DPA.Noul film al regizorului canadian Philippe Falardeau, "My Salinger Year", cu Sigourney Weaver şi Margaret Qualley în rolurile principale, va deschide ediţia din acest an a Berlinalei.Printre starurile care ar putea fi prezente la festival se numără actorii americani Johnny Depp, Laura Linney, Elle Fanning şi Willem Dafoe şi actriţa australiană Cate Blanchett.Fostul candidat la preşedinţia SUA Hillary Clinton este de asemenea aşteptată la proiecţia unui documentar despre viaţa sa politică, intitulat ''Hillary''.Fondat în prima perioadă a Războiului Rece, Festivalul Internaţional de Film de la Berlin a reprezentat un important succes de-a lungul anilor pentru nume precum Julia Roberts, Sophia Loren, Gary Cooper şi Brad Pitt. Însă, ţinând cont de numărul redus de filme de la Hollywood din oferta de anul acesta a festivalului, Berlinul se poate aştepta la un număr redus de vedete din SUA.În schimb, Europa va furniza o mare parte din strălucirea stelelor din lumea filmului, zece dintre producţii aflate în competiţia principală provenind din ţările europene. Printre numele importante se numără spaniolul Javier Bardem, care joacă în povestea tată-fiică regizată de britanica Sally Potter ''Roads Not Taken''. Actriţa americano-mexicană Salma Hayek este prezentată la rândul ei în acest film.Chatrian s-a declarat încântat de vedetele de la Berlinala din acest an, însă mai mult decât atragerea unor nume mari, ''vrem să consolidăm festivalul'', a precizat el.Vedete germane, precum Nina Hoss şi Lars Eidinger, vor fi de asemenea în oraş pentru drama de familie a regizorilor elveţieni Stephanie Chuat şi Veronique Reymond ''Schwesterlein''.Christian Petzold, o prezenţă obişnuită la Berlinală, revine anul acesta cu filmul ''Undine'', primul dintr-o trilogie care explorează personaje din romantismul german.Regizoarele americane independente Eliza Hittman şi Kelly Reichardt vor reprezenta SUA la competiţia principală din cadrul festivalului, cu producţiile ''Never Rarely Sometimes Always'', respectiv ''First Cow''.Hittman, Reichardt şi Potter sunt trei dintre cele şase femei ale căror filme concurează pentru Ursul de Aur, notează DPA.O altă producţie aşteptată cu nerăbdare la competiţie este ''Berlin Alexanderplatz'' a regizorului germano-afgan Burhan Qurbani, care transpune în zilele noastre acţiunea din romanul clasic german din 1929 semnat de Alfred Doeblin, a cărei poveste este centrată pe un refugiat din Africa.Asia este reprezentată de regizorul sud-coreean Hong Sangsoo, la Berlin pentru a treia oară, cu ''The Woman Who Ran''. Iar regizorul Tsai Ming-liang din Taiwan, care şi-a făcut debutul la festivalul în 1993, revine, de data aceasta cu producţia ''Rizi''.Singurul documentar inclus în competiţia principală este cel al lui Rithy Panh, originar din Cambodgia, intitulat ''Irradies'', despre ororile din trecutul ţării sale.Înainte de ridicarea cortinei Berlinalei, Chatrian şi Rissenbeek au ajuns în centrul unei furtuni mediatice provocată de alegerea actorul britanic de Oscar Jeremy Irons în calitate de preşedinte juriului festivalului din acest an. Irons s-a confruntat cu critici din cauza comentariilor pe care le-a făcut la adresa femeilor şi a căsătoriilor între persoane de acelaşi sex.Organizatorii Festivalului Internaţional de Film de la Berlin au fost de asemenea nevoiţi să retragă un premiu denumit după primul director al evenimentului, Alfred Bauer, în urma unui articol de presă în care se afirmă că acesta ar fi avut legături cu regimul nazist. Potrivit unui editorial publicat în cotidianul Die Zeit, Alfred Bauer a fost "un funcţionar de rang înalt în birocraţia industriei cinematografice naziste".Foto: (c) OMER MESSINGER / EPA Cele optsprezece producţii care concurează la secţiunea cel mai bun film sunt:'Berlin Alexanderplatz' - Burhan Qurbani (Afganistan/Germania)'DAU. Natasha' - Ilya Khrzhanovsky şi Jekaterina Oertel (Rusia)'Domangchin yeoja' ('The Woman Who Ran') - Hong Sangsoo (Coreea de Sud)'Effacer l'historique' ('Delete History') - Benoit Delepine (Franţa)'El profugo' ('The Intruder') - Natalia Meta (Argentina)'Favolacce' ('Bad Tales') - Damiano şi Fabio D'Innocenzo (Italia)'First Cow' - Kelly Reichardt (SUA)'Irradies' ('Irradiated') - Rithy Panh (Cambodgia/Franţa)'Le sel des larmes' ('The Salt of Tears') - Philippe Garrel (Franţa)'Never Rarely Sometimes Always' - Eliza Hittman (SUA)'Rizi' ('Days') - Tsai Ming-liang (Taiwan) 'The Roads Not Taken' - Sally Potter (Marea Britanie)'Schwesterlein' ('My Little Sister') - Stephanie Chuat şi Veronique Reymond (Elveţia)'Sheytan vojud nadarad' ('There Is No Evil') - Mohammad Rasoulof (Iran)'Siberia' - Abel Ferrara (SUA)'Todos os mortos' ('All the Dead Ones') - Caetano Gotardo (Brazilia)'Undine' - Christian Petzold (Germania)'Volevo nascondermi' ('Hidden Away') - Giorgio Diritti (Italia)Cea de-a 70-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin se va desfăşura în perioada 20 februarie - 1 martie. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor online: Anda Badea)