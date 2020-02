Scade vârsta de pensionare! Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele din această categorie

11:00

După două eșecuri consecutive pe banca formației Poli Iași, Mircea Rednic a declarat la conferința de presă premergătoare duelului de astăzi din Copou cu Universitatea Craiova că a venit momentul pentru o victorie. În ciuda diferenţei din clasameent dintre cele două formații, oltenii având aproape dublu punctelor moldovenilor, 43 de puncte față de 22 ale […]