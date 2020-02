FCSB // Gigi Becali spune că l-a cumpărat pe Adrian Petre! Cât plătește FCSB

17:40

Gigi Becali a anunțat că FCSB l-a transferat pe atacantul Adrian Petre (22 de ani) de la Esbjerg. Internaționalul de tineret vine pentru a fi titular la FCSB, ceea ce înseamnă că francezul Harlem Gnohere (31 de ani) are șanse tot mai mici să joace. Totuși, Gigi Becali, patronul FCSB, nu-l va vinde pe Gnohere, chiar dacă acesta mai are contract până la vară. „Nu pleacă Ghohere! Unde să plece? Nici nu am ofertă. Rămâne la echipă. ...