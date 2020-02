Detalii de culise din dosarul de prostituție în care a fost implicată Daniela Crudu: „Aveau tarife de circa 1.000 de euro/oră”

12:50

Daniela Crudu a fost bătută cu bestialitate, în urmă cu o săptămână, de iubitul ei, Seco Dubravko. Vedeta a ajuns în stare gravă pe mâna medicilor și a suferit o fractură de piramidă nazală, dar și mai multe vântăi la nivelul feței, în urma loviturilor încasate. Chiar și în aceste condiții, bruneta nu a depus […] The post Secu Dubravko a sunat-o pe Daniela Crudu. Ce au discutat! Croatul a vrut să… appeared first on Cancan.ro.