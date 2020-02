Selly a demonstrat că este numărul 1! I-a făcut iubitei o surpriză ca în filme, de Ziua Îndrăgostiților: „Îmi tremură picioarele”

14:30

În urmă cu o săptămână, Daniela Crudu a ajuns la Spitalul Universitar din București, după ce a sunat disperată la serviciul unic de urgență. Ea avea nasul spart și mai multe traumatisme pe corp, după ce iubitul, pe nume Seco Dubravko, a lovit-o cu bestialitate. La scurt timp după ce a ajuns pe mâinile medicilor, […] The post Ce a făcut Daniela Crudu la doar câteva zile după ce a încasat o bătaie soră cu moartea de la iubitul ei, Seco Dubravko appeared first on Cancan.ro.