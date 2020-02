Un operator 112 a salvat un bebeluș de la moarte: ”Doamnă, puneţi mâna sub copil, îl ţineţi întins pe mână și…”

14:30

Originari din Blăgești, Veronica și Viorel Stegaru au umplut, în ultima perioadă, mediul on-line cu poveștile lor incredibile despre aventuri sexuale si promiscuitate. Oamenii s-au săturat, clar, de respectivul cuplu. S-a lansat inclusiv o petiție, “Stop cazului VULPIȚA de la Acces Direct!”, adresată CNA, Ministerului Educației și DGASPC Vaslui. “Prin prezenta petiție se solicită în […] The post Vulpița de la Acces Direct, interzisă la Antena 1! Petiție adresată CNA, Ministerului Educației și DGASPC Vaslui appeared first on Cancan.ro.