Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 16 februarie 2020. Marte intră în zodia Capricorn

14:50

George Zănoagă, de la ”Insula Iubirii”, și Mădălina, iubita sa, vor deveni părinți peste aproximativ două luni. Mădălina va naște o fetiță, iar George le-a dat admiratorilor o veste la care nu se așteptau. Cei doi au ales numele viitorului membru al familiei, iar supriza este una de proporții. Nu s-au gândit la un nume […] The post Ce nume au ales George de la Insula Iubirii și iubita lui pentru viitoarea lor fiică. În România nu l-ai mai auzit appeared first on Cancan.ro.