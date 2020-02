Concurenţii, puşi să facă autostopul pentru prima dată la Asia Express, sezonul 3. Ristei: ”Este incredibil cum îți schimbă starea că te-a luat unu' cu mașina!”

19:50

Epidemia de coronavirus are şi un efect neaşteptat - ieftinirea carburanţilor. Preţul benzinei a ajuns sub cinci lei în mai multe judeţe din ţară. De mai bine de un an nu am mai avut astfel de tarife la pompă. Iar o scădere considerabilă a preţurilor s-a înregistrat şi la motorină. Analiştii prevăd cifre şi mai mici de atât.