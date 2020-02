”Regina” lui Florin Salam, la piață în Dorobanți cu 100.000 € la ”purtător” + Câți bani i-a dat unei cerșetoare

18:00

În spațiul public au apărut informații importante despre dosarul de prostituție în care a fost implicată Daniela Crudu. Se pare că fosta asistentă de televiziune făcea parte dintr-un grup de domnișoare care ofereau servicii sexuale în schimbul unor sume frumușele ce ajungeau până la 1000 de euro/oră. Despre Daniela Crudu s-a scris, în urmă cu […] The post Detalii de culise din dosarul de prostituție în care a fost implicată Daniela Crudu: „Aveau tarife de circa 1.000 de euro/oră” appeared first on Cancan.ro.