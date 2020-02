DINAMO - FCSB // Mihai Stoica, ironic înainte de Derby: „Haideți să fugărim «câinii»! Vor avea de alergat mult pentru că play-out-ul e mai lung”

09:30

Ante Puljic, 32 de ani, e de părere că ”perlele” rivalilor pot fi transferate pe zeci de milioane de euro în străinătate. Croatul își avertizează colegii, citându-l pe Hîldan."Let's show them who Dinamo is! Doar Dinamo Bucharest", a strigat Ante Puljic și a îndemnat cu pumnii la luptă, într-un video oferit Gazetei Sporturilor pentru Derby de România. ...